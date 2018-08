Congo-Kinshasa: Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en «visite de travail» à Kinshasa

Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, était à Kinshasa ce vendredi 10 août. C'est la toute première visite officielle du président sud-africain en République démocratique du Congo. Son arrivée dans la capitale congolaise intervient deux jours après le retrait de Joseph Kabila dans la course présidentielle. Il s'est entretenu avec Joseph Kabila. Les deux hommes ont parlé de la situation politique, électorale et sécuritaire en RDC.

Selon le communiqué conjoint publié à l'issue de la rencontre entre Cyril Ramaphosa et Joseph Kabila ce vendredi, les deux chefs d'Etat ont pris note « des progrès importants accomplis » dans le processus électoral. Ils ont salué, « la poursuite » du financement des élections par le gouvernement congolais.

Aucune allusion, n'a été faite explicitement sur le fait que Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat. Les deux chefs d'Etat ont convenu de se rencontrer très prochainement à une date et à un lieu à déterminer.

Il faut ajouter que Cyril Ramaphosa a rencontré en tête-à-tête également Emmanuel Ramazani Shadary, candidat choisit par le camp Kabila pour la présidentielle du 23 décembre.

Dans son tweet, la présidence sud-africaine indique qu'au menu de la encontre figurent la « coopération bilatérale ainsi que des développements politiques et sécuritaires dans la région et le continent, ainsi que des questions mondiales d'intérêt commun ».

President Ramaphosa and President Kabila will discuss bilateral cooperation as well as political and security developments in the region and continent, as well as global issues of mutual concern. #SAinDRC pic.twitter.com/L7t27GoT9w

PresidencyZA (@PresidencyZA) 10 août 2018

Sur le plan diplomatique, les deux chefs d'Etat ont salué la suppression réciproque des visas par les gouvernement congolais et sud-africain pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service de deux pays.

Dans le chapitre économique, un accent particulier a été mis sur le souhait de finaliser le projet hydroélectrique Grand Inga. Situé à 150 km en amont de l'embouchure du fleuve Congo et à 225 km au sud-ouest de Kinshasa, ce projet pourrait fournir 40% d'électricité sur le continent africain.

#RDC

Coopération #RDC🇨🇩-#RSA🇿🇦

Communiqué final sanctionnant la visite de travail du Président sud-africain S.E. Cyril M. Ramaphosa à #Kinshasa. Vendredi 10 Août 2018. pic.twitter.com/E505L45kvX

Présidence RDC 🇨🇩 (@Presidence_RDC) 10 août 2018