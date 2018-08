Congo-Kinshasa: Il y a soixante ans, l'orchestre Negro Band

La rencontre, le 10 août à Kinshasa, entre le chef de l'Etat congolais, Joseph Kabila, et son homologue… Plus »

Max Massengo et Michel Boyibanda enregistrent alors des titres de rumba, afro-beat, salsa signant la renaissance du Negro Band vieux de cinquante-six ans d'existence. Quelques mois plus tard, disparaît l'un de ses fondateurs, le chef des chefs, Max Massengo, à l'âge de 76 ans.

Après une longue disparition, le Negro Band tel un sphinx renaît de ses cendres en 2010 au bar « La Détente » à Brazzaville formé de quelques précurseurs et de nouvelles recrues. Trois ans plus tard (en 2013), le Festival des musiques originaires du continent africain décide de ressortir des œuvres maîtresses du groupe grâce à l'enregistrement de quelques-unes.

L'orchestre se spécialise dans la rumba "odemba" et s'installe en 1960 à Brazzaville. Il s'illustre par quelques beaux succès de rumba "odemba" comme " Nganga mobongisi "," la rosette", "Kidumba mombongo te" et signe plusieurs albums dont un chez Pathé Marconi, "Le Negro Band à Paris". Il effectue plusieurs tournées en Afrique et en Europe.

