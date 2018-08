Madagascar: Tennis - ITF 18 - Toky Ranaivo en finale

« On reste confiant. C'était une demi-finale où on a eu notre lot d'émotions. On donnera tout et on jouera sans complexe pour tenter de gagner ce tournoi », s'enthousiasme Toky Ranaivo, joint hier sur les réseaux sociaux.

Ils affrontent ce jour les Indiens Dev Javia et Madhwin Kamath, tête de série numéro deux du tournoi, vainqueur du Sud-africain Montsi Khololwam et du Zimbabwéen Thabo Ncube en deux sets (6/4, 6/2).

Une remarquable performance. Toky Ranaivo, engagé au tournoi South Central du circuit mondial U18 grade 4 du Zimbabwe a le vent en poupe. Hier en demi-finales du double, lui et son partenaire Namibien Codie Van Schalkwyk se sont imposés devant les Sud-africains Joubert Klopper et Gerhardt Marius Becket, tête de série numéro un du tournoi en trois sets 6/4, 6/7, 10/4.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.