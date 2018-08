Afrique: Masters 2018 étape 6 de Pétanque - Madagascar en quête d'une victoire

Ce Masters 2018 (où il y a une prime s'élevant à 120 000 euros) recensera une septième étape qui se jouera à Nevers les 27, 28 et 29 août. Elle sera décisive pour la sélection des quatre meilleures équipes, qui auront le ticket pour jouer le final four à Istres le 4 septembre.

Ce scénario est très peu probable, si on juge la régularité dans la performance de l'équipe Sarrio où figurent Christian Fazzino (France), Christian Andriantseheno (Madagascar), Christophe Sarrio (Belgique), et Damien Hureau (France).

Au compteur, ils ont obtenu une place en quarts de finale, deux places en demi-finales et deux places en finale et enregistrent 24 points, synonyme d'une seconde place au classement général. Cette sélection malgache était à une boule près de gagner la deuxième étape qui s'est jouée à Puy-en-Velay, mais la palme est revenue à l'équipe Sarrio qui a pu effectuer un retour sensationnel durant les trois dernières mènes.

Au terme des six étapes disputées, la sélection nationale composée de Tiana Laurens Razanadrakoto, de Lahatra Randriamanatany, de Samson Alain Mandimby et de Tita Razakarisoa n'a pas encore réussi à décrocher une victoire d'étape.

C'est du très haut niveau. Le Masters de pétanque 2018 qui compte sept étapes avant le final four enregistre la participation de sept prestigieuses équipes. Un peu comme une champions's league en football, l'évènement en sera à la sixième étape les 22 et 23 août à Limoux.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.