Ile Maurice: Trianon - Les ex-employés de Shoprite s'inscrivent aujourd'hui

Cela fera bientôt un an que la construction d'hôtels et de résidences a été… Plus »

Au total, 120 postes seront à pourvoir dans cet hypermarché. On compte des hôtesses de caisse, des employés de rayons, de la section Gourmand'île, de la boulangerie, de la pâtisserie ainsi que des agents de sécurité et de la maintenance, des clerks pour la réception de marchandises, pour l'entreposage, pour travailler dans les bureaux. Il faut aussi des responsables de départements.

L'exercice se déroulera au premier étage tout près de la sortie de MCiné, entre 10 et 17 heures. «On a pris contact avec tous les anciens employés sur lesquels on a pu mettre la main. Certains ont déjà trouvé un autre emploi tandis que d'autres non», a affirmé Jean-Michel Rouillard, Chief Operating Officer de Pick and Buy Limited, à l'express, le jeudi 9 août.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.