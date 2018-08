Afrique: Coupe du Monde Féminine U20 - Les Falconets sans convaincre

Même scénario au retour des vestiaires, avec des Grenadières plus entreprenantes et offensives mais pas plus adroites devant des Nigérianes attentistes face au duo Mondesir-Melchie Dumonay dans tous les bons coups. Leurs intentions étaient bonnes mais les gants de Chiamaka Nnadozie de plus en plus affûtés.

Dans l'obligation de l'emporter après leur revers d'entrée face à l'Allemagne (0-1), les Falconets ont très vite pris leurs responsabilités et le contrôle du match mais pas des occasions, grandes absentes pendant les 30 premières minutes. Il fallait s'en remettre à un pénalty pour voir la surface haïtienne s'animer, et Rasheedat Ajibade montrer son sang-froid des 11 mètres (36', 1-0).

