Zambie: FIFA - Kalusha clame son innocence et compte bien se défendre

On vous l'apprenait plus tôt dans la journée. L'ancien footballeur et président de la fédération zambienne, Kalusha Bwalya a été suspendu pour 2 ans de toute activité liée au football pour avoir violé les articles 16 et 20 du Code Ethique de la FIFA en acceptant des avantages financiers de Mohamed Bin Hammam.

Les faits remontant à 2011. Mais Kalusha clame son innocence dans un communiqué. « Je n'ai jamais rien fait et je ne ferai jamais rien pour discréditer ce beau jeu« , lit-on. Le membre du Comité exécutif de la CAF compte faire appel auprès du TAS (Tribunal arbitral du sport avant e laver son honneur.

« Malheureusement je ne peux pas en dire plus sur conseils de mes avocats mais cette décision de la FIFA ne sera pas la dernière. je me défendrai bec et ongle« , a t-il poursuivi.

Bwalya, qui préside aussi la Commission technique de la CAF, a également pris une amende de 100.000 f suisse.

This is my official statement. pic.twitter.com/PRBgpXqpRy

-- Kalusha Bwalya (@KalushaPBwalya) 10 août 2018