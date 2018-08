Sénégal: Incendie de Ziguinchor - Une action de solidarité sur le site du sinistre pour lancer les vacances citoyennes (ministre)

"L'Etat est en train de prendre les dispositions par le biais du ministère du Commerce et les autorités administratives et locales. Une délégation du gouvernement sera là dans les prochains jours. Je suis venu pour les vacances citoyennes que nous allons transformer en une action de solidarité", a-t-il précisé.

"En lieu et place, nous allons organiser un investissement humain avec l'ensemble des jeunes et des délégations sur le site du sinistre. Nous nous rendrons ce dimanche sur le site pour déblayer, nettoyer et apporter une solidarité agissante et citoyenne aux sinistrés", a assuré M. Ndong.

Accompagné de la ministre de l'Economie solidaire et de la Microfinance, Aminata Angélique Manga et du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, Pape Gorgui Ndong a invité les jeunes du Sénégal à "une grande mobilisation pour une action de haute portée citoyenne en vue de venir en aide aux sinistrés qui en ont besoin dans ces moments très difficiles".

Le marché Tillène, l'un des plus importants à Ziguinchor, est "complètement" réduit en cendres par un incendie qui s'est déclaré vers les coups de 2 heures du matin et dont les flammes ne se sont éteintes que vers 9 heures malgré l'intervention du Groupement des sapeurs-pompiers. L'origine du sinistre reste inconnue, même si des spéculations font état d'un ventilateur qui aurait pris feu.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi au marché Tillène de Ziguinchor (sud) calcinant presque toutes les cantines et tables en cette veille des fêtes de d'assomption (le 15 août) et de la Tabaski ou Aïd el-Adha.

