Sénégal: Thiès - Une école coranique pour jeunes filles fête ses pensionnaires

"Personne ne pouvait contribuer à la construction nationale autant que les femmes", a-t-il poursuivi, expliquant la décision d'accueillir et d'inculquer le Coran et les valeurs négro-africaines à des enfants à partir de 4 à 5 ans".

"L'école reçoit des enfants un an avant le cour d'initiation (CI), et vise à faire en sorte qu'au CM2, elles mémorisent le Coran", a dit Mme Diagne. "C'est un établissement d'enseignement élémentaire classique, avec le Coran en plus", a-t-elle expliqué, relevant que le daara reconnu par l'Etat, suit le même programme que les autres écoles.

Cinquante-quatre jeunes filles âgées entre 6 et 12 ans ont récité des versets du Coran et des hadiths, lors de cette cérémonie qui a eu lieu au quartier 10-ème, devant le bâtiment qui abrite le "daara" en internat. Trois d'entre elles ont bouclé le Coran.

