Ile Maurice: Câbles en cuivre - Pourquoi les vols se perpétuent

Fahrad Dowlut constate aussi la fréquence des vols motivés par l'appât du gain et l'absence d'habitants sur les morcellements. Il soutient que ce serait l'oeuvre de professionnels. «L'extraction des câbles du sol et des lampadaires est très délicate. Un novice ne pourrait le faire. Ce sont des professionnels qui font ce travail-là car ils semblent bien connaître les emplacements.»

Contacté par l'express, Farhad Dowlut, le maire, nous a déclaré que l'appel d'offres pour cet exercice a déjà été lancé à la suite de l'aval du comité. Alors que les promoteurs affirment qu'une installation aérienne préviendrait les vols, il indique que seule la voie souterraine est possible. «Nous n'avons pas le choix car il y aurait trop d'implications pour toute autre option. Par contre, cette fois-ci, les câbles seront fixés, soudés et scellés.»

Ces propos sont rejoints par ceux d'un promoteur de Highland Rose. «Nous avons constaté des vols de câbles en cuivre depuis début 2018. En fait, les terrains ont été livrés depuis 2016 aux propriétaires avec des services comme l'eau, l'électricité et le téléphone. Mais ces propriétaires ne s'en occupent pas. Les terrains étant en friche et dépourvus d'une présence permanente des habitants, les voleurs peuvent commettre leur forfait.» Il ajoute que le remplacement des câbles volés dans cette localité revient alors à la mairie de Vacoas-Phoenix.

Les nouveaux morcellements semblent particulièrement ciblés par ces cambrioleurs encore plus audacieux. «Avec le développement de ces nouveaux espaces d'habitation, des câbles en cuivre sont installés par voie souterraine alors que les maisons ne sont pas construites immédiatement. Les voleurs sévissent en pleine nuit et sectionnent les câbles», explique le responsable du CEB.

Idem du côté de Mauritius Telecom, qui en a été victime à maintes reprises. En 2017, 23 vols de câbles en cuivre avaient été commis. Bien que la police ne dispose pas de chiffres précis, elle indique que ce sont surtout des câbles téléphoniques, électriques, les prises de terre et autres fils de connexion situés dans des lampadaires qui sont la proie des voleurs. «Cela se produit surtout sur les morcellements et sur les autoroutes», déclare l'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office.

Des lampadaires ont récemment été vandalisés au morcellement Highland Rose. Objectif : y dérober des câbles en cuivre. Le Central Electricity Board (CEB) et Mauritius Telecom ont également été victimes de ces vols. Pourquoi ceux-ci sont plus fréquents ?

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.