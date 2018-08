Ghana: Ligue 1 - FC Nantes - Majeed Waris dans le groupe pour la réception de Monaco

Recruté ces derniers jours par le FC Nantes, Majeed Waris figure dans le groupe de Miguel Cardoso pour la réception de Monaco. Après un séjour non concluant à Porto avec seulement cinq matches de championnat et deux en Ligue des champions, l'international ghanéen retrouve le championnat de France. Parti de Lorient en janvier dernier, l'attaquant de 26 ans est prêté pour une année au FC Nantes avec option d'achat. Matt Miazga et Lucas Evangelista sont également présents. Fabio est blessé plusieurs semaines, alors que Gabriel Boschilia n'est pas prêt.

