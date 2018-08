Rwanda: Tour du Rwanda 2018 - Mugisha en jaune à une étape de la fin

Avant la 7è étape du Tour du Rwanda 2018 courue ce samedi entre Musanze et Kigali (107,5 km) et… Plus »

David Riba Lozano (5è au général) s'impose finalement en 2h 48 min 18 s avec 17 secondes d'avance sur les Rwandais Valens Ndayisenga et Jean Claude Uwizeye (POC Côte de Lumière) et Mugisha (maillot jaune).

Avec 6 sommets et deux sprints au programme, cette étape pouvait faire bousculer le classement de la montagne ou encore celui du meilleur sprinteur. Et ce fut le cas. Le début de course est notamment marqué de premières attaques avec Jonas Hentala, Mehdi Lounis ou encore Bruno Araujo.

