Rwanda: Tour du Rwanda 2018\Sempoma, « On n'a pas ce qu'on attendait cette année »

interview

Avant la 7è étape du Tour du Rwanda 2018 courue ce samedi entre Musanze et Kigali (107,5 km) et remportée par l'Espagnol David Lozano (Novo Nordisk), Félix Sempoma, entraineur le plus qualifié du pays et directeur sportif de Club Bénédiction Rubavu, l'une des trois équipes rwandaises de l'épreuve, s'est arrêté à notre micro.

Janvier Hadi dans le maillot de meilleur sprinteur, comment jugez-vous la compétition de votre équipe jusque-là?

Nous n'avons qu'un seul maillot. Le Tour 2018, ça va pour nous mais on n'a pas ce qu'on attendait. On voulait gagner le maillot jaune. On l'a pas. On voulait gagner une étape, rien. Il reste deux étapes et on espère faire quelque chose.

Samuel Mugisha, c'est bon pour lui?

Pas encore. Il est à 21 secondes du deuxième. L'écart n'est pas grand. S'il y a des attaques ça peut changer mais il est fort. Il peut gagner le Tour mais jusqu'à présent, on ne peut pas le dire.

Il y a des murmures qui indiquent que les Rwandais n'attaquaient pas Mugisha...

Je ne crois pas. Ils attaquent. Hier par exemple, on avait deux coureurs dans l'échappée. Et c'était dangereux car cela pouvait offrir le maillot jaune à l'Algérien Lagab (GSP).

Sincèrement, je pense qu'il y a des attaques partout. Déjà il y a des Rwandais dans 5 équipes dont ceux de Côte de Lumière (France) qui attaquent. Ils sont forts. Mugisha est juste fort. Il suit, il répond souvent. Il y a 3 équipes du Rwanda mais chacune à ses objectifs.

Dites nous ce qui fait la force du cyclisme rwandais !

C'est la préparation. Nous avons un très bon centre d'entrainement à Musanze. On s'entraine chaque jour. Les athlètes sont disciplinés aussi. Et puis au Rwanda, nous avons la culture du vélo. Quand vous voyez bien, beaucoup de personnes se déplacent à vélo. Le vélo est dans notre culture et tout gamin rêve d'en faire. Le reste c'est le travail.