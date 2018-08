Mali: Présidentielle - Les bureaux de vote ont commencé à ouvrir

7h58 : C'est une journée électorale sous haute surveillance qui s'ouvre ce dimanche. Plusieurs missions d'observation nationales et internationales sont présentes au Mali pour ce second tour.

Les Maliens ont en effet une impression de déjà-vu. En 2013, le second tour de la présidentielle opposait déjà Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Et le premier tour, qui s'est tenu il y a deux semaines, a donné une large avance au président sortant.

8h30 : Le bureau 30, dans le quartier Hippodrome de capitale malienne, a également ouvert à l'heure. Le président et ses assesseurs avaient déjà préparé tout le matériel électoral. Mais 30 minutes plus tard, l'affluence est modeste, constate notre correspondante Coralie Pierret. La pluie a peut-être découragé les électeurs. Seuls deux personnes ont pour l'instant voté.

- Aliou Diallo, avec près de 8 %, et l'ancien Premier ministre Cheick Modibo Diarra, avec 7 % des suffrages exprimés, sont arrivés respectivement en troisième et quatrième positions. Ils n'ont donné aucune consigne de vote.

Le second tour de l'élection présidentielle malienne, ce dimanche 12 août, oppose le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au candidat de l'opposition Soumaïla Cissé, de l'Union pour la République et la démocratie. Huit millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Suivez en direct cette journée de vote.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.