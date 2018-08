Ile Maurice: Mauriciens de beijing, Jake Tang Fat Sang - Sa découverte culturelle

Un nouveau séisme, de magnitude 4,9, a été enregistré à 296 km à l'est de… Plus »

De retour au pays depuis le 30 juillet, le jeune homme songe déjà à sa nouvelle aventure. Mais cette fois-ci, il compte partir ailleurs que Beijing. Et recommande fortement à sa famille et à ses amis de lui rendre visite.

Coup de chance, son colocataire est un Mauricien. «Nous étions un groupe d'amis, tous de différentes nationalités. Notamment indonésienne, thaïlandaise et brésilienne. Et nous sommes toujours en contact», poursuit Jake Tang Fat Sang. D'ailleurs, la bande d'amis s'est rendue une fois en Thaïlande pour des vacances.

«Le choix d'étudier en Chine s'est imposé comme une évidence pour moi, étant d'origine chinoise et ayant de la famille en Chine», lâche-t- il d'emblée. Ses débuts à Beijing, il s'en souvient très bien. «J'avais des appréhensions, je me disais entre autres que je n'aurai pas d'amis. Mais au final, tout s'est bien passé.»

Le jeune Mauricien, qui s'est rendu à Beijing en 2016 pour suivre des cours de mandarin, souhaite tenter de nouvelles expériences et miser sur Shanghai ou Hangzhou. En particulier pour leurs plats et la vie trépidante des grandes villes.

