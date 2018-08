Afrique de l'Est: CECAFA U17 (q) - Le Rwanda et la Tanzanie débutent bien

Entame samedi du tournoi qualificatif pour la CAN U17 dans le CECAFA (Conseil des Fédérations de football d'Afrique de l'Est). 10 pays sont en lice pour décrocher l'unique ticket. Et dès hier, pour leur entrée en lice, le Rwanda et la Tanzanie se sont offerts respectivement le Soudan et Burundi.

Les jeunes Amavubi maitrisent le match, menant 2-0 à la pause grâce aux réalisations de Moise Nyarubago et Rodrigue Isingizwe. Le Soudan revient dans la partie en réduisant le score à la 71è par Mohamed Badr mais le Rwanda enfonce le clou via Jean Isimiwe pour une victoire confortable 3-1.

Pays hôte du tournoi et vainqueur de la compétition annuelle de la catégorie dans le CECAFA il y a quelques mois, la Tanzanie n'a ps tremblé. Succès 2-1 sur Burundi. Kelvin John et Agiri Ngoda ont marqué pour les Serengenti Boys et Arthur Nibikora a sauvé l'honneur des jeunes Hirondelles.

Au programme ce dimanche, dans le groupe B, Sud Soudan - Djibouti et Ouganda - Ethiopie.