Afrique de l'Ouest: 2e tour de la présidentielle au Mali - L'ambassadeur en Côte d'Ivoire appelle ses compatriotes à la responsabilité

En Côte d'Ivoire, la libération de l'ex-première dame Simone Gbagbo et l'annonce par le PDCI de son… Plus »

Pour ce centre de Cocody, qui compte 6 bureaux de vote, ce sont 2811 électeurs inscrits qui y sont attendus. La juridiction d'Abidjan compte 147 260 votants et 32 000 pour Bouaké. Un total de 179 260 Maliens sont attendus aux urnes en Côte d'Ivoire pour 343 bureaux de vote à Abidjan et 90 à Bouaké.

« Contrairement au 1er tour, nous nous basons sur l'engagement qualitatif des électeurs et l'organisation matériel et technique. Connaissant la discipline des Maliens, nous osons dire que tout va bien se passer et qu'ils vont continuer de s'entendre afin que la démocratie triomphe », s'est réjoui, M. Ignace Tchiakpé, président de la délégation des observateurs de la Plateforme des experts électoraux pour la bonne gouvernance et la démocratie (Plafond), qui a déployé près d'une cinquantaine d'observateurs dans le District d'Abidjan.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.