Mali: Le pays à l'heure du choix

Le président sortant dit avoir un immense soulagement. Pour ce dernier, il reste maintenant au peuple malien de redéfinir ce qu'il souhaite comme avenir et entre les mains de qui. "C'est lui qui décidera aujourd'hui. Et quelle que soit cette décision-là, nous l'assumerons. Tranquillement, sereinement, en confiance. Nous avons voulu ces élections apaisées, Dieu merci, Dieu semble nous avoir entendu." Après avoir accompli son devoir civique, le président, Ibrahim Boubacar Keïta a mis en garde contre les "manœuvres" et "mises en scène" de fraude électorale.

Le taux de participation aux premières heures était faible en raison d'une pluie qui s'est abattue sur Bamako et une partie du pays. 23.000 bureaux sont ouverts, pour plus de huit millions d'inscrits. Ils doivent fermer à 18H00.

Le second tour est placé sous haute sécurité et sur lequel planent des soupçons de fraude, dans un pays toujours confronté à la menace jihadiste malgré cinq années d'interventions militaires internationales. Le scrutin ne déclenche toutefois pas les passions, la victoire semblant déjà promise au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta face à Soumaïla Cissé.

Les Maliens votent aujourd'hui. Ils vont choisir entre Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant, Soumaïla Cissé. Les deux candidats sont arrivés en tête au premier tour avec respectivement, 41,70% des suffrages et 17,78%.

