Ile Maurice: Certificat de caractère - Un document qui fait couler beaucoup d'encre

Un nouveau séisme, de magnitude 4,9, a été enregistré à 296 km à l'est de… Plus »

La question que je me pose est de savoir pourquoi l'État a exigé cela. Je pense que l'on mélange trop de choses.» Selon l'avocat, cette exigence est un signe d'hypocrisie. «On frôle la bêtise. Et je soutiens Buckland dans sa démarche. Il faut continuer la lutte.»

La première est venue du recordman du sprint mauricien, Stephan Buckland. S'il ne compte pas obtempérer, d'autres l'ont fait mais avec des réserves. Du côté du Trust Fund For Excellence in Sports (TFES), l'on dit suivre la procédure.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.