Congo-Kinshasa: L'action de la DDC en faveur de l'égalité des sexes porte ses fruits

Berne, Suisse — - Au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, la violence fondée sur le genre a diminué grâce à un programme de soutien incluant des hommes et des femmes.

En Afghanistan, des paysannes ont amélioré leur revenu grâce à des cours d'élevage de poules et de chèvres, alors qu'en Albanie, la participation des femmes à la vie politique a augmenté grâce à un programme en faveur de la décentralisation et de la démocratisation. Ces exemples montrent que l'action de la DDC dans les trois domaines prioritaires que sont la lutte contre la violence fondée sur le genre, l'autonomisation économique et la participation politique des femmes porte ses fruits. «L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes jouent un rôle déterminant dans la coopération au développement» a affirmé Thomas Gass, chef du domaine de direction Coopération Sud de la DDC lors de la présentation aux médias des deux nouvelles études. «Elles sont une condition indispensable au développement durable.»

Le premier rapport, qui porte sur l'égalité des sexes en 2017 et est intitulé «Closing the Gender Gap» (uniquement en anglais), illustre, par des exemples de projets concrets, les progrès réalisés à ce jour par la DDC dans ses efforts visant à réduire les disparités entre les sexes. Cela se traduit en fin de compte par une réduction ponctuelle de la violence envers les femmes et par une amélioration globale de leur situation économique et politique. Sur le total de 1383,4 millions de francs investis en 2017 dans la coopération bilatérale, plus des deux tiers ont été affectés à des projets ayant un impact positif sur l'égalité des sexes.

Le «Rapport sur l'efficacité - Coopération internationale de la Suisse dans le domaine de l'égalité des genres 2007-2016», réalisé par des experts externes, a quant à lui identifié les types de projets les plus efficaces en matière d'égalité. Résultat: 73 % des projets dont l'objectif principal est d'améliorer l'égalité entre femmes et hommes ont prouvé leur efficacité. Cette proportion atteint 31% pour les projets qui affichent d'autres objectifs prioritaires et considèrent l'égalité des sexes comme un thème transversal, à l'image des projets visant l'augmentation des revenus des hommes et des femmes. Le rapport parvient à la conclusion que des améliorations structurelles majeures ont été apportées dans le domaine de l'égalité des sexes, puisque 50% des projets de la DDC examinés ont contribué à une meilleure participation des femmes aux processus de décision, que ce soit au sein du ménage ou au niveau politique. Une réduction de la violence et une autonomisation économique des femmes ont été constatées dans respectivement 40% et 30% des projets.

Ces deux rapports - qui abordent des thématiques et poursuivent des objectifs distincts - parviennent à la conclusion que la DDC doit continuer à faire preuve d'un engagement constant en faveur de l'égalité entre femmes et hommes. «La lutte pour l'égalité des sexes est un processus long et complexe», souligne le rapport sur l'égalité des sexes. Des efforts ciblés restent plus que jamais nécessaires dans les domaines de la violence fondée sur le genre, de la participation au marché du travail et de l'accession des femmes aux processus de décision. Un changement durable des normes sociales et des rôles respectifs des femmes et des hommes ne pourra avoir lieu que si les hommes et les garçons sont impliqués dans la mise en œuvre des projets. En outre, l'amélioration de l'intégration économique des femmes passe par la conclusion de nouveaux partenariats, notamment avec le secteur privé.

