Congo-Kinshasa: Processus électoral - Joseph Kabila et Cyril Ramaphosa saluent les progrès importants accomplis

Enfin, Joseph Kabila et son hôte, se réjouissant de l'excellence des relations entretenues par leurs deux pays, ont salué la suppression réciproque des visas par leurs gouvernements respectifs pour les détenteurs des passeports diplomatiques et de service de leurs ressortissants. Ils ont, d'ailleurs, émis le vœu de consolider leurs bons rapports lors du 11e sommet ordinaire de la grande commission mixte RDC-RSA prévue les prochains mois à Kinshasa.

De l'évolution de la situation politique, électorale et sécuritaire en RDC au renforcement des relations entre leurs deux pays, en plus des questions d'intérêt régional, Joseph Kabila et son hôte ont passé au peigne fin touts ces sujets.

