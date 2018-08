Comores: Arrestation de présumés «terroristes», inquiétudes de la société civile

En milieu de semaine, l'Union européenne a demandé aux autorités de veiller au respect des droits de l'Homme et de la liberté de la presse. « Les récentes arrestations y compris celle du secrétaire général du parti Juwa, et la mise en résidence de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, constituent des événements préoccupants aux Comores », affirme dans un communiqué Maja Kocijancic, porte-parole de l'Union européenne.

Dans un tel contexte, plusieurs sources s'interrogent autour de la disparition ce samedi, suite à sa convocation, de Me Bahassane Ahmed, le frère du vice-président de la Grande Comore. De même, les proches du célèbre écrivain Said Ahmed Said Tourqui sont plongés dans l'inquiétude. Ils n'ont plus de nouvelles de cet intellectuel depuis son interpellation ce jeudi. Les raisons de sa convocation n'ont pas été énoncées, soulignent plusieurs sources, qui évoquent un climat tendu depuis le « Oui » au référendum constitutionnel, dont le résultat est contesté par l'opposition et la société civile.

