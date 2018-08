Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - l'Unicef mobilise des spécialistes de la communication pour la vaccination

Dans le cadre du Plan d'action conjoint du gouvernement de la République démocratique du Congo coordonné avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef, la vaccination est proposée gratuitement et sur une base volontaire à tous les membres des communautés locales ayant été en contact avec une personne infectée.

L'Unicef a travaillé également avec soixante-dix-neuf journalistes locaux et neuf stations de radio à Beni et Goma pour diffuser des programmes de sensibilisation. Des messages de prévention du virus Ebola ont été aussi véhiculés dans deux cent quarante et une églises de la zone de santé de Beni.

Toujours dans le cadre de la communication, l'Unicef a réussi à former soixante responsables communautaires de l'aire de santé de Mangina, dans la zone de santé de Mabalako, sur les messages et les gestes de prévention.

Ces efforts font partie de la mobilisation sociale globale et de la communication communautaire que l'Unicef mène avec ses partenaires pour sensibiliser la population au virus d'Ebola et aux moyens de se protéger contre la maladie afin d'éviter sa propagation.

