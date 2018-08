Selon ce communiqué du ministère en charge de la Défense nationale, "le véhicule de tête a sauté sur une mine au PK 97 du tronçon Fada-Ougarou-Boungou.

Le reste du convoi a essuyé des tirs nourris d'armes automatiques". Et selon le bilan, quatre gendarmes et un civil ont péri suite à l'explosion de la mine et un gendarme a été tué suites aux échanges de tirs.

Le bilan total est de six victimes, cinq gendarmes et un civil. Ci-dessous, le communiqué du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants.