Congo-Kinshasa: Dossier Moïse Katumbi - La plate-forme « Ensemble » saisit le premier président du Conseil d'Etat

Le Conseil d'État est le garant de liberté et il doit garantir les libertés contre l'abus du pouvoir des autorités en place. Et nous voulons voir si ce Conseil va être à la mesure de la tâche que lui confère la Constitution », a-t-il déclaré.

La première requête porte sur la liberté d'aller et venir en RDC de Moïse Katumbi à qui des mesures administratives prises à son encontre par les autorités congolaises l'empêchent d'entrer sur le territoire congolais et d'y circuler librement comme le lui garantit la Constitution de la République promulguée le 18 février 2006. La seconde requête en référé porte sur la surséance des « mesures conservatoires » afin de lui permettre de déposer sa candidature à la Céni.

Deux requêtes ont été transmises le 10 août au premier président de la haute juridiction, Félix Vundwawe Te Pemako, l'une portant sur la liberté d'aller et venir dans le pays de l'ex-gouverneur du Katanga, toujours bloqué en Zambie, et l'autre plaidant pour la surséance des mesures administratives prises à son encontre afin de lui permettre de déposer sa candidature à la présidentielle du 23 décembre.

