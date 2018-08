Angola: Promotion du Tourisme culturel à Bengo

Caxito (Angola) — La gouverneure de la province de Bengo (nord de Luanda), Mara Quiosa, a relevé vendredi, dans la municipalité d' Ambriz, la nécessité de continuer à promouvoir le tourisme culturel et la beauté des localités, en vue de grossir les recettes destinées au coffre de l'Etat.

Outre son patrimoine culturel, la municipalité d'Ambriz possède également des belles plages et des chutes d'eau, soit des avantages qui permettent à la circonscription d'être une des références en termes historiques, culturels et touristiques du pays, a-t-elle dit en marge d'une visite de deux jours à Bengo de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira visant à constater l'état du patrimoine de la région.

Soulignant que les us et coutumes, les monuments et les sites faisaient partie de la vaste mosaïque culturelle de la province de Bengo, dont la principale ville est Caxito, la gouverneure a dit: "Avec ce potentiel il nous faudra maintenant faire un travail ardu et continuel pour la valorisation et préservation de ce grand patrimoine culturel".

Mara Quiosa, qui a visité, dans la municipalité d'Ambriz, le bâtiment de l'Eglise catholique, la Maison des Esclaves, la Forteresse et la Mairie locale, a souligné que ces patrimoines d'intérêt historique, culturel et touristique, une fois valorisés et restaurés, pourraient, par le canal du tourisme, rapporter beaucoup à la région.

Située à 127 km de Caxito, chef-lieu de la province de Bengo, la municipalité d'Ambriz, qui regroupe trois communes, est peuplée d'environ 17.575 habitants, dont la pêche artisanale et la culture vivrière sont les principales activités économiques.