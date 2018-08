Afrique: Tour du Rwanda cycliste - Le jeune Samuel Mugisha grand vainqueur

A noter que l'Algérien Azzedine Lagab s'est imposé dans les rues de la capitale rwandaise (82,2 km), domptant notamment la fameuse montée du « Mur de Kigali ». Il avait également glané la dernière étape de l'édition 2013 : « Je suis juste content de pouvoir gagner encore une fois ici. C'est incroyable ! Je ne m'y attendais pas du tout. [... ] Avec deux victoires d'étape cette année et une 4e place au classement général, on est vraiment content ! »

Félix Sempoma ajoute : « Samuel est un garçon qui écoute et qui travaille fort. Il se donne pour obtenir quelque chose. [... ] Il est dans une équipe professionnelle. Et comme il vient de gagner ce Tour du Rwanda, ça peut lui permettre d'obtenir un nouveau contrat chez Dimension Data. »

A 20 ans seulement, Samuel Mugisha est devenu le plus jeune vainqueur de l'épreuve. Il a fini en tête du classement général avec 21 secondes d'avance sur son compatriote Jean-Claude Uwizeye et 1 minute 4 secondes sur l'Ethiopien Mulu Hailemichael.

Les cyclistes rwandais sont décidément maîtres chez eux. Après Valens Ndayisenga en 2014 et en 2016, Jean-Bosco Nsengimana en 2015 et Joseph Areruya en 2017, c'est en effet au tour de Samuel Mugisha de s'imposer sur les routes du Tour du Rwanda.

