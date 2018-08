Afrique: Le trio magique Keita-Mané-Salah fait déjà des étincelles à Liverpool

Ses 81 ballons touchés et 68 passes effectués ont impressionné son partenaire James Milner. « Débarquer dans une nouvelle équipe n'est jamais simple, a rappelé le milieu de terrain au micro de la chaîne Sky Sports. On peut imaginer à quel point il va devenir fort à force de jouer avec les gars »

Que les fans de Liverpool se rassurent : la Coupe du monde 2018 n'a pas coupé les jambes ni sapé le moral de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Le Sénégalais et l'Egyptien, qui ont vécu un Mondial 2018 frustrant avec une élimination au premier tour, ont attaqué la saison suivante comme si de rien n'était.

Deux buts pour le Sénégalais Sadio Mané, un autre pour l'Egyptien Mohamed Salah et une grosse prestation du Guinéen Naby Keita... Pour son premier match en Championnat d'Angleterre, le trio africain de Liverpool a étrillé West Ham 4-0 et affiché ses ambitions pour la saison 2018-2019.

