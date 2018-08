Mali: Jour de vote - Une présidentielle sous surveillance

Au premier tour, la participation n'a été que de 42 %. Sera-t-elle encore plus faible au second ? Dans les rues de la capitale, les affiches placardées rappellent qu'une campagne électorale est en cours. Mais les Maliens sont plutôt « indifférents », explique le professeur à l'université de Bamako Issa N'Diaye parce talonnés par les problèmes de vie quotidienne ».

Concernant la neutralité des représentants de l'Etat sur le terrain, le ministre de l'Administration territoriale Mohamed Ag Erlaf a envoyé une note officielle pour l'exiger. Des observateurs étrangers ont obtenu pour le second tour une vigilance accrue localement des représentants de la CENI, la Commission électorale indépendante. Concession de taille : le candidat Soumaïla Cissé a demandé et obtenu la possibilité de désigner lui-même ses assesseurs. Ceux qu'ils partageaient avec d'autres membres de l'opposition au premier tour ont entre-temps retourné leur veste.

Le 6 août, le ministère de l'Administration territoriale a publié une directive affirmant que certains bureaux de vote où la violence a perturbé le scrutin seraient déplacés pour des raisons de sécurité. Une mesure que salue le POCIM, le Pool d'observation citoyenne du Mali, car « elle montre les efforts mis en œuvre pour la tenue de l'élection. » Même constat du côté de l'Union européenne qui rappelle toutefois que la nouvelle localisation doit avoir fait l'objet d'un consensus entre les candidats et les partis politiques et que le public doit avoir été largement informé. Des conditions difficiles à respecter dans un si bref délai.

Peu avant le premier tour le 29 juillet dernier, les autorités maliennes avaient reconnu qu'il n'y avait pas localement d'élections parfaites. Pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle, les deux grands enjeux restent les mêmes qu'au premier : l'insécurité et la transparence. Et il ne faudrait pas que la première compromette la seconde.

On vote au Mali. Ce dimanche 12 août se tient le deuxième tour de l'élection présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, affronte Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Un scrutin sous haute tension alors que la situation sécuritaire du pays s'est nettement dégradée ces derniers mois. Un scrutin sous haute surveillance également, plusieurs missions d'observation nationales et internationales sont présentes.

