Mais, à sept mois de la présidentielle, aucun projet politique, aucune alternative ne se dégage réellement. Pas question non plus de présenter un candidat unique, les individualités sont trop fortes.

« Macky Sall et son régime sont déterminés à confisquer les élections ». Ce sont les mots de Mamadou Lamine Diallo, leader du mouvement Tekki et membre du front de résistance nationale. Depuis début 2018, c'est la 4e fois que l'opposition investit la rue. Et toujours avec le même message: il faut revoir le processus électoral.

A sept mois de l'élection présidentielle sénégalaise l'opposition, réunie au sein du Front de résistance nationale, a opté pour la stratégie de la rue pour faire pression sur le régime de Macky Sall. On ne sait toujours pas si deux des principaux candidats de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall, pourront participer au scrutin de février 2019.

