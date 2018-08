Mali: Les défis qui attendent le futur président

Plus de huit millions de Maliens étaient appelés aux urnes pour choisir un président parmi deux… Plus »

Des négociations qui ne doivent pas être « tirées par le haut » ni s'appuyer uniquement sur le sécuritaire, mais mettre « les communautés maliennes au centre de la discussion ». L'expert estime que « sans dialogue inter et intracommunautaire, ce sera extrêmement difficile ». Il ne pense pas qu'il puisse y avoir de solution « tant que les communautés de cette région ne s'asseyent pas pour discuter, identifier ce qui les oppose ». Et ce, « même si vous avez toutes les armées du monde autour de la région de Mopti ».

En ce qui concerne la sécurité, plusieurs soucis s'accumulent : « criminalité organisée transnationale » et menace terroriste cohabitent. Pour Baba Dakono, ces dangers « ne pourraient être totalement vaincus que si le tout sécuritaire d'aujourd'hui parvenait à inclure des questions de gouvernance, de développement et aussi d'implication des communautés ». Il s'inquiète avant tout d'un éventuel déplacement du terrorisme « vers notamment le sud du Mali ou d'autres régions, le Burkina ou le Niger ».

