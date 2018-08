Afrique: Coupe du Monde Féminin U20 - Le Ghana sort par la grande porte (1-0)

La Nouvelle-Zélande n'a jamais bousculé le Ghana

Les deux équipes quittent la compétition dès le premier tour

Joueuse du match : Grace Asantewaa (Gha)

L'énergie du désespoir n'a pas suffi à la Nouvelle-Zélande pour faire trembler le Ghana, pourtant déjà éliminé, ce dimanche 13 août lors du troisième et dernier match de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, France 2018 à Concarneau.

Les Kiwis auraient pu forcer leur passage au second tour en cas de victoire des Pays-Bas contre la France mais les Océaniennes n'ont jamais trouvé les ressources. De leur côté, les Ghanéennes ne trouvaient pas plus leurs marques dans le premier acte, enchaînant aussi les approximations techniques. Résultat, les occasions se comptaient sur les doigts d'une main.

Les spectateurs devaient aussi se contenter de duels plus physiques que techniques dans le second acte, avant de s'animer sur l'ouverture du score en deux-temps à 15 minutes de la fin pour les Africaines. Ruth Anima étant à la bonne place au bon moment pour reprendre une frappe sur la transversale de Grace Asantewaa (75', 1-0). Les Junior Football Ferns s'étaient résignés à ne pas voir le second tour depuis longtemps, elles ne voyaient plus non plus le cuir dans la dernière ligne droite.

Le Ghana boucle son parcours la tête haute mais avec des leçons précieuses pour l'avenir, à l'image des Néo-Zélandaises qui monteront dans l'avion avec des devoirs de vacances et un arrière goût de trop peu.