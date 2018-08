Rwanda: Le blogueur Jean de Dieu Ndamira a disparu en mars

Apothéose ce dimanche de l'édition 2018 du Tour du Rwanda. Et pour la 5è année… Plus »

Jean de Dieu Ndamira avait pour habitude de publier des récits sur sa vie sur le site The Rwandan, considéré comme proche de l'opposition. Très actif sur Facebook, il y postait ses récits et ses opinions sur la société rwandaise depuis les années de guerre jusqu'à ce jour.

Le blogueur vivait à Nairobi, mais son entourage affirme qu'il s'était rendu au Rwanda début mars pour renouveler son passeport. C'est après ce voyage qu'ils ont constaté sa disparition. « On ne sait pas où il est, il s'était rendu à Kigali pour renouveler son passeport, il résidait à Nairobi, et il devait rentrer sur Nairobi, il n'est pas rentré. Depuis le mois de mars, on n'a pas signe de vie. Depuis le 9 mars 2018, il n'a pas donné signe de vie », nous explique Laurent Munyandilikirwa, coordinateur de l'Observatoire des droits de l'Homme au Rwanda, en exil à Paris

