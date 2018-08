Madagascar: La course à l'élection présidentielle est lancée

Les protagonistes de l'élection présidentielle entrent petit à petit dans l'arène électorale. Ils n'ont pas encore dévoilé entièrement leurs atouts, mais ils affichent leur ambition pour le développement du pays. La course à l'élection présidentielle est bel et bien lancée.

Sur le plan international, c'est le nouveau bras de fer entre les USA et l'Iran qui focalise l'attention des médias. Le président Donald Trump a signé lundi dernier un décret réinstaurant un certain nombre de sanctions à l'encontre de la république islamique pour, dit-il, « lui imposer une pression économique maximale ».

La vie continue cependant de se dérouler avec ses difficultés quotidiennes. Il y a notamment les soucis engendrés par le conflit entre les enseignants et le ministère de l'Education. L'examen du CEPE aura bel et bien lieu, malgré l'hostilité affichée des premiers.

Elle est propice aux faux-fuyants et à la langue de bois et les citoyens sont maintenant avertis de la propension des prétendants à la magistrature suprême à faire de belles promesses.

Les candidats déclarés sont donc en ordre de marche et préparent activement leur campagne électorale. Le chef de l'Etat qui multiplie les inaugurations et qui s'est approprié plusieurs fois la paternité de nombreux projets financés par les bailleurs de fonds, s'est discrètement fait rappeler à l'ordre par certains d'entre eux. Il va devoir changer de discours lors du lancement officiel de sa campagne électorale.

Roland Ratsiraka, quant à lui, a reçu le soutien de 400 maires et devrait dans les jours prochains, se rendre lui aussi à Ambohidahy. Pour Marc Ravalomanana, il n'y a pas de véritable suspense. Son entourage affirme que son dossier est bouclé et n'attend plus que son dépôt. Hery Rajaonarimampianina recevra l'onction de son parti HVM lors du congrès qui se tient ce week-end, à Antsiranana.

Le paysage de l'élection présidentielle commence à s'éclaircir avec les dépôts de candidature de cette semaine. Après Andry Rajoelina et Jean Ravelonarivo, c'est au tour de Fanirisoa Ernaivo et du pasteur Mailhol de venir au siège de la HCC. Sarah Georget va le faire la semaine prochaine.

