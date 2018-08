Algérie: Mise en échec d'une tentative de contrebande de plus de 4 tonnes de denrées alimentaires à In Guezzam

Alger — Une tentative de contrebande de plus de 4 tonnes de denrées alimentaires a été mise en échec samedi à In Guezzam par une détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a mis en échec, le 11 août 2018 à In Guezzam (6ème Région militaire), une tentative de contrebande de 4,4 tonnes de denrées alimentaires chargées à bord de trois (03) véhicules", précise-t-on de même source. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP "a intercepté, à Bordj Bou Arreridj (5ème RM), un narcotrafiquant en possession de 25 kilogrammes de kif traité, tandis que 22 quintaux de tabac et 450 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra et Ouargla (4ème RM)".

D'autre part, des détachements combinés de l'ANP "ont intercepté 33 immigrants clandestins de différentes nationalités, et ce, lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen, Ouargla et In Guezzam", ajoute le communiqué.