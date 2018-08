Ile Maurice: Momo Challenge - Jeux très dangereux pour enfants

Un nouveau séisme, de magnitude 4,9, a été enregistré à 296 km à l'est de… Plus »

Comment est né ce défi ? C'est l'humoriste et influenceur américain Shiggy, qui a esquissé en premier des pas de danse et invité les internautes a popularisé les mouvements. Il figure, d'ailleurs, dans le clip du rappeur.

Que ces Messieurs se rassurent, le principe de ce challenge n'est pas de se blesser le kiki. Il suffit de danser près d'une voiture en marche et se filmer sur la route à travers la portière ouverte. Au moment de chanter «Kiki, do you love me?» (Kiki, est-ce que tu m'aimes?), les fans forment un cœur avec les mains, en reproduisant à leur façon les pas de danse.

De quoi s'agit-il ? D'une chorégraphie dansée par des stars et des anonymes sur les rythmes de la chanson «In my Feelings», du chanteur canadien Drake. Un morceau extrait de son dernier album Scorpion.

Les autorités sont de plus nombreuses à travers le monde à mettre en garde contre le Momo Challenge, qui comme le Blue Whale Challenge, pourrait pousser les enfants à mettre fin à leurs jours. D'ailleurs, en Argentine, la police aurait établi un lien entre le suicide d'une fille de 12 ans et ce «jeu». Les officiers tentent actuellement de retracer l'adolescent avec qui elle aurait échangé des messages liés au Momo Challenge avant son suicide...

«Momo» est un compte sur des réseaux sociaux très populaires. Illustré par l'image d'une poupée monstrueuse, avec de grands yeux exorbités et une large bouche. Le but premier de cette illustration - inspirée de l'oeuvre de l'artiste japonais Midori Hayashi, qui n'est nullement associé à ce «challenge» - étant d'inciter la curiosité des enfants.

Mais un défi beaucoup plus dangereux a fait surface sur les réseaux sociaux, WhatsApp et Facebook en particulier. Mettant en danger des enfants. Il s'agit du Momo Challenge, qui n'est pas sans rappeler le Blue Whale Challenge décrié pour avoir poussé des jeunes au suicide...

