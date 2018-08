Ile Maurice: Accident mortel à Laventure - Varisht Sumbhoolaul s'était-il endormi au volant?

Un nouveau séisme, de magnitude 4,9, a été enregistré à 296 km à l'est de… Plus »

Varisht Poshan Sumbhoolaul était marié à Valérie. De cette union est né un enfant âgé aujourd'hui de deux ans et demi. Il y a deux ans, la petite famille a emménagé à Cap-Malheureux, pour goûter au bonheur. Doolaree Sumbhoolaul confie que cela fait deux mois qu'il avait pris de l'emploi auprès de la station-service. Avant, il avait travaillé pendant plus d'un an pour le compte d'une personne à Flacq, toujours comme laveur de voitures.

Sa mort aurait été instantanée... Varisht Poshan Sumbhoolaul, plus connu sous le nom d'Atish, a connu une fin tragique hier matin, samedi 11 août. La voiture que ce jeune père de 25 ans conduisait a quitté sa voie et percuté de plein fouet un autre véhicule qui roulait en sens inverse, à Laventure.

