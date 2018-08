Angola: La gouverneure favorable à une gouvernance participative

Caxito (Angola) — La gouverneure de la province de Bengo (nord de Luanda), Mara Quiosa, a réitéré samedi, dans la localité de Panguila, municipalité de Dande, sa disponibilité de collaborer avec les citoyens à la recherche de solutions aux problèmes de la région, dans le cadre de la gouvernance participative.

Dans une causerie avec les habitants du bourg de Panguila, dans la commune de Barra de Dande, la gouverneure a affirmé qu'elle était prête à coopérer avec toutes les forces vives (Organisations politiques, religieuses, traditionnelles et sociales) de cette localité à la mise en oeuvre des Programmes qui conduisent au développement socio-économique de la région. "Ce que nous voulons c'est une gouvernance de plus en plus proche de la communauté et participative. C'est pourquoi nous sommes venus à Panguila pour dialoguer et écouter vos préoccupations, afin que, tous ensemble, nous puissions identifier les problèmes que vous vivez et y trouver des solutions", a-t-elle déclaré.

Les problèmes sont nombreux, a-t-elle dit, citant, à titre d'exemple, la collecte des ordures et des résidus solides, la carence d'eau potable et d'électricité, l'amélioration des voies d'accès et la lutte contre la délinquance juvénile. La gouverneure a appelé les citoyens à combattre le vandalisme, notamment des biens communs, de protéger les zones résidentielles et de dénoncer toute action contraire à la morale. Inauguré en janvier 2003, Panguila, jadis un vaste terrain vide sur lequel le gouvernement angolais a exécuté un projet de logement au profit des familles qui vivaient autrefois dans des zones à risque, renferme, actuellement, 6.200 habitations, reparties dans 10 secteurs.