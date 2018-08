Angola: Plus de 15.000 enseignants du primaire en recyclage à travers le pays

Selon Irène Cristina de Figueiredo, ce projet d'impact social vise à améliorer les connaissances et compétences des enseignants, la gestion des écoles dans les zones indiquées dans le Programme et développer le système d'évaluation systématique des élèves.

Le recyclage portera sur les matières ayant trait à "La Différentiation Pédagogique", et, outre les 15.000 instituteurs, le projet, soutenu par la Banque Mondiale, sera également mis en œuvre au profit de 500.000 apprenants du même niveau et 842 écoles primaires, explique la coordinatrice du projet dans un communiqué parvenu samedi au bureau de l'Angop, à Ndalatando, chef-lieu de la province de Cuanza Norte.

