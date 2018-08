Angola: Circulation routière interdite à Dundo à cause d'un ravin

Dundo (Angola) — La circulation sur la Route Nationale 180, qui relie la ville de Dundo, chef-lieu de la province diamantifère de Lunda Norte, et la localité de Cambundo, via marché "Samanhonga", a été interdite depuis le 10 août 2018, à cause d'un ravin qui menace de couper la voie dans le sens sud-nord de cette région.

La situation est due à une pluie torrentielle tombée vendredi soir sur la région, et qui a détruit partiellement quelques habitations de construction précaire, des arbres, le toit de l'Ecole Normale de Dundo et remplit les rues des immondices, a constaté l'Angop sur place. Coordonnés par l'Administration municipale de Tchitato, siège provincial, des travaux de nettoyage ont été effectués, notamment dans le carrefour qui relie l'Aéroport de Camaquenzo et la Route Nationale 180, via centre ville, en vue de permettre la reprise du trafic et les déplacements des citoyens. Ces travaux, notamment ceux d'évacuation des eaux pluvieuses, ont été faits avec l'appui des techniciens et des tracteurs de l'Entreprise dénommée "7 Cunhas", a expliqué l'administratrice adjointe de la municipalité de Tchitato chargée des questions politiques, sociales et communautaires, Helena Sapalo.