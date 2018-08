Madagascar: Ambovombe - Formation des jeunes sur l'entreprenariat et l'éducation financière

La célébration à Madagascar de la Journée internationale de la jeunesse a été lancée lundi dernier, avec la formation de cinq jours en entrepreneuriat, en entrepreneuriat social et en éducation financière, pour les jeunes d'Ambovombe. 65 bénéficiaires de 18 à 35 ans dont 32 jeunes filles et 33 jeunes garçons ont été sélectionnés pour participer aux sessions de renforcement de capacités, tenues à la Chambre de Commerce et d'Industrie et à la Maison des jeunes d'Ambovombe.

A l'initiative du ministère de la Jeunesse et du Sport, cette formation a été préparée et organisée avec l'appui du PNUD à travers son projet mené avec le ministère de l'Economie et du Plan, du ministère de l'Industrie et du Développement du Secteur Privé et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Androy, l'UNCDF et l'OIT.

Cette formation vise à promouvoir l'intégration des jeunes dans les efforts de dynamisation du tissu économique de l'Androy. Pour le PNUD, en particulier, cet appui contribue à renforcer la capacité de la Chambre de Commerce et d'Industrie à fournir des services répondant aux besoins des opérateurs économiques potentiels de la région dont les jeunes.

Partages. Durant cette formation, les 65 jeunes avec les techniciens formateurs des institutions partenaires, ont traité les bases de l'entrepreneuriat, le sens du Leadership pour l'entrepreneuriat des jeunes, les démarches à suivre pour trouver une idée de projet après avoir décidé de se lancer en affaires, les contributions possibles des jeunes à l'atteinte des objectifs de développement durable.

L'éducation financière a permis de partager des conseils pour manier avec précaution et utiliser sagement son argent, reconnaitre et gérer les pressions financières ainsi que des astuces pour savoir comment élaborer un budget. Les informations sur l'accès aux financements disponibles dans l'Androy ont été également partagées aux jeunes.

La formation ne s'est terminée qu'hier. D'autres événements d'animation sont également au programme de la célébration, en mettant à l'honneur le potentiel de la jeunesse de l'Androy. Des rencontres sportives sont au rendez-vous.

Un atelier de concertation entre les représentants des jeunes de l'Androy en vue de l'élaboration d'un plan d'action pour la consolidation de la paix, et le développement durable se déroulera notamment ce samedi 11 Août sous la direction du ministère de la Jeunesse et des Sports avec l'appui de ses partenaires. La Journée internationale de la Jeunesse (JIJ) est marquée chaque 12 août.