Madagascar: Toliara - Les journalistes se préparent pour les élections

La moindre fausse note pourrait désaccorder l'orchestration et entraîner des conflits. C'est ce que le processus préparant les élections voudrait prévenir en organisant ces formations qui vont se poursuivre jusqu'au 7 septembre en parcourant les villes de Fianarantsoa, d'Antsirabe, de Toamasina, de Mahajanga, d'Antsiranana et enfin Antananarivo.

Cette solide équipe a imposé un rythme soutenu, ainsi ces professionnels des médias n'ont pas eu le temps de s'ennuyer ou de paresser durant les trois jours. Le but est de pouvoir préparer des élections apaisées et sereines pour attirer le maximum d'électeurs.

Le renforcement des capacités des 35 journalistes des régions d'Anôsy, Androy et Sud-Ouest s'est déroulé du 2 au 4 août à l'Hôtel Victory. Le système des Nations unies avec l'appui technique de l'Unesco, du Centre d'Information des Nations unies (CINU), du Soutien au cycle électoral (Sacem) et de l'Ordre des Journalistes (OJM) se sont relayés pour parfaire la formation.

