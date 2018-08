Congo-Kinshasa: Choix de Kabila, héritage à la nation - Shadary arrive, Kambinga appelle à faire bloc !

*Le Centre appelle les congolais à dépasser les clivages et à adhérer à la logique participative et de diversité imprimée par le Chef de l'Etat afin de porter Emmanuel Ramazani Shadary et les patriotes à la victoire finale.

Pour avoir tenu parole en respectant la Constitution, Kabila, aux yeux de Germain Kambinga Katomba, le Président de la Plateforme "Le Centre", a posé le grand acte politique de ces dernières décennies pour la survie de la démocratie en RD. Congo et dans l'ensemble de la Sous-région.

Une telle décision, estime-t-il, est le plus grand héritage qu'un Homme d'Etat puisse léguer, alors qu'il est encore en fonction, léguer à sa nation. Voilà pourquoi, le Centre félicite Kabila et, en même temps, Emmanuel Ramazani Shadary. Il se réjouit, par ailleurs, de cette avancée importante dans la mise en œuvre effective du processus électoral et encourage Nangaa, le Président de la CENI, pour le travail abattu jusqu'ici.

Bien plus, le Centre invite l'ensemble de Regroupements membres du Front Commun pour le Congo à faire bloc, en soutenant cette candidature aux multiples atouts et, surtout, en prenant l'engagement de travailler, dès ce jour, pour l'appropriation de ce projet par le peuple Congolais qui, par-dessus-tout, en sera l'auteur de sa vision de société pour un meilleur avenir de la nation.

Le Centre invite, enfin, les congolais de tout bord à se joindre à ceux du Front Commun pour le Congo pour accompagner, avec énergie et fraîcheur, cette candidature afin de relever le défi que s'est fixé le Chef de l'Etat, celui de rassembler au-delà des frontières de sa majorité.