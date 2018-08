Madagascar: Travail social - Une filière intéressante pour la population d'Antsirabe

Leaders. En revenant sur la filière Travail social, les étudiants peuvent choisir d'être éducateurs spécialisés, ou animateurs de développement social ou assistants sociaux. « Nous les formons notamment pour être professionnels, spécialistes en la matière et polyvalents tout en ayant une propre initiative. Ce sont des leaders ou managers de groupes pratiquant des activités sociales ou économiques. Ils peuvent ainsi contribuer au développement social et au développement sociétal », a fait savoir Mamenosoa Michel, Responsable pédagogique de l'ES-DES.

Reclassement. Elle préside entre-temps l'ONG ACDM (Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar) qui appuie cette université privée, y compris la facilitation de la recherche de stages pour les étudiants. « La première promotion comprenant plus de 80 étudiants effectue une formation pendant dix mois. Les sortants seront ensuite sanctionnés d'un diplôme de licence professionnelle. Bon nombre d'entre eux sont déjà en activité. Certains opèrent dans l'administration publique. Une telle formation leur permettra ainsi d'avoir un renforcement de capacité tout en obtenant un reclassement dans le cadre de leur travail », a-t-elle souligné. Rappelons que l'ES-DES se démarque des autres universités et instituts privés grâce aux formations spécifiques prodiguées aux étudiants. Ceux-ci deviennent directement opérationnels, étant donné qu'ils bénéficient de stages pratiques tout au long de leurs parcours. En outre, l'objectif de cette école supérieure de développement est d'orienter les jeunes à monter leurs propres projets de développement.

Raison pour laquelle, l'Ecole Supérieure de Développement Economique et Social (ES-DES) propose quatre filières dont le Travail Social, qui sont toutes susceptibles d'offrir un débouché. Parlant spécifiquement de ce Travail Social, « c'est une filière intéressante pour la population d'Antsirabe. Nous y avons déjà lancé une formation en éducateur spécialisé depuis avril. Un engouement de la demande a été enregistré. C'est pourquoi, nous organisons une 2e vague de formation qui débutera en septembre 2018. Et une hausse de plus de 50% du nombre d'étudiants désirant suivre cette formation est observée », a déclaré Hanitriniaina Eléa Chilo, la directrice de l'ES-DES lors de sa rencontre avec la presse hier à son siège à Behoririka.

