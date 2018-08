Burkina Faso: Une fédération syndicale pour mieux défendre les intérêts des travailleurs

En vue de garantir une réelle émancipation, elle entend travailler à la libération des énergies créatrices des masses laborieuses. Dans cette optique, elle entend approcher l'autorité sanitaire en vue de lui exposer les problèmes du secteur de la santé. Faute de réponses adéquates, elle n'exclut pas d'aller en grève pour une amélioration de la qualité de l'offre sanitaire et des conditions de vie et de travail de ses membres.

En outre, sur le plan social, professionnel qu'économique, Dr Alfred Ouédraogo et ses camarades ne cachent pas leurs ambitions. Il va s'agir, entre autres, pour eux, d'étudier et défendre les droits de divers ordres tant collectifs qu'individuels des personnes affiliées.

« Les organisations syndicales de la santé : SYMEB, SAIB, et SYSMABF, en vue de cristalliser leurs énergies individuelles et collectives dans un sentiment de solidarité active, décident de la création de la fédération des syndicats de la santé du Burkina ».

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.