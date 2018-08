Togo: C'est parti pour deux mois de folles ambiances tout foot

Ainsi, est lancée la lutte pour la succession de Dynamique FC de Kpalimé, vainqueur de la 3ème édition. Le public d'après le président de l'ATC aura droit chaque week-end à deux matches les Samedi et Dimanche sur les terrains de Hanyigba et de Lavié retenus pour connaitre des matches de cette édition.

Les populations de la préfecture de Kloto l'attendait. Et bien, c'est désormais chose effective depuis cet après-midi. La 4ème édition du tournoi Renaissance Kloto 2018 a été lancée ce dimanche à Hanyigba, dans la préfecture de Kloto par le président de l'ATC, Mileck Agbokou et l'ancien international togolais et ancien capitaine de Gomido de Kpalimé, Ezé Tomédégbé. Ce fut en tout cas devant un public des grands jours et assoifé de football, au premier rang desquels des têtes couronnées de Kloto.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.