Congo-Kinshasa: Lutte contre Ebola - Les journalistes au front

Dans le souci de combattre la maladie à virus Ebola -MVE, une frange de journalistes a été mobilisée par l'UNICEF et se retrouve dans les zones de santé touchées. Motif? Vulgariser la campagne de vaccination lancée par le Gouvernement de la RD. Congo le 8 août dernier. Ces spécialistes en communication sont appelés à informer et encourager la population à la participation à ladite campagne.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Epidémie d'Ebola en RDC: l'UNICEF mobilise des spécialistes de la communication pour soutenir la campagne de vaccination.

Alors que la campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola (MVE) a été lancée par le Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) le 8 août 2018, l'UNICEF a mobilisé des spécialistes de la communication pour informer et encourager la participation dans la campagne de vaccination des communautés locales affectées par la maladie. "Nos spécialistes de la communication sont sur le terrain et informent les communautés concernées par la campagne de vaccination", a déclaré le Dr Gianfranco Rotigliano, Représentant de l'UNICEF en RDC.

"La précédente épidémie d'Ebola a démontré que l'engagement des communautés locales est essentielle pour prévenir la propagation de la maladie et assurer sa participation aux efforts de vaccination." Dans le cadre du Plan d'action conjoint du Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) coordonné avec l'OMS et l'UNICEF, la vaccination est proposée, gratuitement et sur une base volontaire, à tous les membres des communautés locales ayant été en contact avec une personne infectée.

L'UNICEF a déployé douze spécialistes de la communication dans les zones touchées des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri pour travailler avec des agents communautaires. Ils apportent les conseils préalables aux personnes éligibles à la vaccination ainsi que des informations de base aux communautés touchées sur le vaccin. Ces efforts font partie de la mobilisation sociale globale et de la communication communautaire qu'UNICEF mène avec ses partenaires pour sensibiliser la population au virus Ebola et aux moyens de se protéger contre la maladie afin d'éviter sa propagation.

Avec ses partenaires, l'UNICEF a déjà:

informé sur les messages et les gestes de prévention 60 responsables communautaires de l'aire de santé de Magina située dans la zone de santé de Mabalako;

formé 100 travailleurs communautaires de la zone de santé de Beni pour qu'ils organisent à leur tour des activités de sensibilisation au sein des communautés locales;

travaillé avec 79 journalistes locaux et neuf stations de radio à Beni et Goma pour diffuser des programmes de sensibilisation ;

distribué des messages de prévention du virus Ebola dans 241 églises de la zone de santé de Beni.

En outre, l'UNICEF appuie le déploiement d'agents communautaires supplémentaires dans la région touchée afin de renforcer les efforts de communication et d'information visant à promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement et à soutenir la campagne de vaccination.