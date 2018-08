Togo: Le MJCT a sensibilisé les Togolais et remercié les facilitateurs à travers une caravane

Ils ne sont plus seulement des jeunes dissidents de l'opposition togolaise, mais désormais, ils représentent tous les jeunes conscients du devenir de tout Togo.

Après la mue qui a eu lieu il y a quelques semaines, le Mouvement Jeunesse Consciente du Togo (MJCT), appuyé par des milliers de jeunes qui partagent leurs idéaux, à savoir, la citoyenneté, le civisme, la non-violence et le militantisme éclairé était en caravane ce samedi 11 Août 2018 à travers les artères de la ville de Lomé.

Partie du lycée technique d'Adidogomé, cette caravane à la tête de laquelle se trouvait le président de ce mouvement, Victoire Ametsyo et les premiers responsables du mouvement, a parcouru les quartiers d'Avénou, Atikoumé, Gbossimé, Wuiti, Tokoin Ramco avant d'échouer sur la plage de Lomé où la déclaration liminaire a été lue.

Occasion de sensibilisation, cette caravane a été aussi une opportunité pour le MJCT de réitérer sa gratitude aux facilitateurs de la crise togolaise, les présidents, ghanéen, Nana Akufo Addo, et guinée, Alpha Condé, pour le travail de médiation abattu et qui a débouché sur les recommandations.

Instant de cohésion avec les milliers de jeunes qui ont pris part à cette caravane, le MJCT par la déclaration rendue par la Secrétaire générale, Rachel Hounkpati-Djani, a indiqué vouloir à travers cette manifestation, « exprimer une fois encore ses remerciements aux facilitateurs du dialogue inter-togolais, le Président ghanéen Nana Akufo Addo et guinée Alpha Condé et l'ensemble des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui ont pris à cœur la crise togolaise ».

Toujours attachés aux valeurs de paix et à son rôle de veille citoyenne et de gendarme derrière les acteurs politiques togolais, le mouvement a prodigué de sages et utiles conseils aux jeunes dans le sens de la sauvegarde de la paix et de la cohésion sociale.

Plus actuel et vivant que jamais, le MJCT s'est félicité de ce que, ses estimations sont en parfaite adéquation avec celles du Chef de l'Etat, Faure Gnassingbé, qui en Conseil des ministres le 03 Août dernier, a simplement convié ses ministres mais aussi tous les Togolais à tirer les enseignements politiques utiles de la situation traversée ces 12 derniers mois par le Togo.

Notre « appel semble être pris en compte par le Gouvernement qui est en Conseil des ministres est largement revenu sur la question.

La jeunesse togolaise apprécie à sa juste valeur cet engagement et salue la détermination du Chef de l'Etat son Excellence Faure Gnassingbé à poursuivre ses efforts pour une issue définitive et durable de la situation qui a prévalu », pouvait-on aussi lire dans la déclaration du MJCT.

En tout cas, au MJCT, l'on n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. M. Ametsyo et ses collègues comptent intensifier la mobilisation de la jeunesse et de sa conscientisation à travers tout le pays au travers de formations permanentes portant sur la citoyenneté, le patriotisme et le développement qui sont leur cheval de bataille.