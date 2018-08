Congo-Kinshasa: Président par accident ?

Loin d'être un opus signé Hugo, Brontë, Shakespeare, Michel-Ange, Leonard Devinci, Ampate Bâ, Zamenga ou autres, Président par accident n'est ni livre, ni une sculpture, mais juste un film hollywoodien. Où, contre toute attente, un outsider à la présidence est choisi puis marche, avec fracas, vers le couronnement à la magistrature suprême. Le personnage noir de Mays Gilliam joué par l'acteur Chris Rock marque encore les esprits.

En République Démocratique du Congo, bien loin du pays de l'Uncle Sam, les USA, les esprits sont marqués par autres choses depuis le 8 août 2018 jour où, pour la première fois dans l'histoire de la RDC, un Président de la République a choisi un dauphin. Soit! Après deux ans de glissement teintés des heurts tant verbaux que physiques avec morts d'homme, les noms de Rossy Tshimanga, de l'aspirante sœur religieuse Deschade et bien d'autres sont encore dans les mémoires, l'historicité de cet acte divise et divisera l'opinion tellement que certains se laissent convaincre par l'idée que ce sera une éternelle pomme de discorde pour les analystes politiques ainsi que les historiens.

Est-ce le fruit d'un acte de passion pour le Congo-Kinshasa ou la simple résultante des pressions internes et externes? Ces questions autant que l'interrogation sur le sexe des anges sèment la zizanie sur l'agora politique, l'opinion nationale mais aussi l'opinion internationale.

Seulement, après étonnement, pleurs et Cie, une chose demeure : se poser la question et maintenant ? Maintenant, il y a une vingtaine de candidats avec 40 millions d'électeurs pour la présidentielle. Donc, avec des joutes en un tour, il n'en faut que peu pour être le 5ème président. Mais, avant même la course, il faudra avoir le ticket de la Cour Constitutionnelle en second lieu et ou avant celui de la Commission Electorale Nationale Indépendante -CENI.

Déjà, des supputations ont débuté sur l'inéligibilité et du dauphin du Président Kabila, et de Bemba, et de Félix Tshisekedi... Normal, enjeux obligent, l'heure de tous les coups a sonné sur la scène politique qui devrait se muer en arène des gladiateurs à l'occasion de la bataille électorale.

Quant au sprint électoral, en soi, à présent que le Pouvoir a un candidat, Ramazani Shadary, il est naturel de se demander si l'Opposition en aura un ; si Bemba-Félix Tshisekedi-Kamerhe... , trouveront-ils un émissaire électoral ? Si les contradictions sur l'usage de la machine à voter, le fichier électoral en l'état, la redynamisation de la CENI, la décrispation effective de la scène politique, ... , trouveront des solutions largement acceptées ?

Et, aussi, si la préparation effective aux élections supplanteront les combines politiques nocturnes, si les idées arrêtées sur les faiblesses supposées de ce côté comme de l'autre, si... Tout discours bu et tout calcul fait, c'est des erreurs dans ces ... si... qui consacreront, dans le contexte actuel, un prochain Président. Il le sera donc sur base de toutes les erreurs de ses adversaires. D'où, de cette lecture, il appert que le Congo-Kinshasa attend un Président par accident suite aux chocs et contre chocs des erreurs des uns et ou des autres sur ceci et cela.

La Pros.