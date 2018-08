Mali: Participation annoncée en hausse à la présidentielle

Ces chiffres sont d'autant plus étonnants si on les compare à ceux de la dernière élection présidentielle. Cette année, près de 90% des électeurs de la région de Kidal sont allés voter, contre moins de 5% en 2013.

Certains chiffres, comme le taux de participation dans la région de Kidal, peuvent paraître surprenants. Par exemple, le cercle de Tessalit affiche le taux le plus élevé de la région avec près de 92% de participation. Il s'agit pourtant de la zone où l'un des incidents sécuritaires les plus impressionnants a eu lieu. Pas moins de 10 obus sont tombés près de la ville d'Aguelhok pendant la présidentielle.

Pour le reste du Mali, les grands bassins d'électeurs se trouvent dans la moyenne nationale. Les régions de Koulikoro et de Sikasso affichent des taux de participation de respectivement 46% et 43%.

Les taux les plus bas se trouvent en revanche dans le centre du pays. La moyenne pour la région de Mopti se situe par exemple à 35%. Le plus faible pourcentage vient du cercle de Ténenkou, où 16% d'électeurs seulement se sont déplacés.

D'après les chiffres officiels du gouvernement malien, les régions où le taux de participation aura été le plus fort lors du premier tour de la présidentielle du 12 août, se trouvent au nord du pays. Il est de 56% dans la région de Tombouctou et de 63% dans celle de Gao. Avec 89% de participation, la région de Kidal atteint un record.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.